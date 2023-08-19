Деяким із вбитих росіянами дітей не було й року.

За час облоги Маріуполя Донецької області російські окупанти вбили щонайменше 147 дітей. Про це повідомили у Марупольській міській раді.

"Окупанти визнали кількість вбитих ними дітей під час облоги Маріуполя. Завдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати список вбитих дітей в Донецькій області за 2022 рік. Маріупольські діточки пройшли через реєстрацію в моргах на тимчасово окупованих: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ. Дані, що підтверджують окупанти – 101 маріупольська дитина, що загинула саме в Маріуполі під час безжального бомбардування міста з боку російських загарбників", – йдеться у повідомленні в Telegram-каналі міськради.

Як зазначається, зі 101 дитини можна опізнати 87.

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"Отримані дані дозволили нам верифікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра – 147 діточок. Нажаль, розуміємо, що це число може бути більшим", – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Він наголосив, що весь цивілізований світ має знати, яку трагедію принесла росія в Україну та, зокрема, Маріуполь, та домогтися того, щоб кожен воєнний злочинець отримав справедливе покарання.

Міськрада оприлюднила частину цих документів з дотриманням умов закону Про захист персональних даних.

"Але особливо чутливим не рекомендуємо їх читати. За кожним пунктом – жахлива людська трагедія. Деяким з цього списку не було і року", – додав Бойченко.

Облога Маріуполя

Як відомо, облога росіянами Маріуполя та захист міста українськими військовими тривали з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну до травня 2022 року. Загалом оборона міста-героя тривала 86 днів, 82 з яких – у повному оточенні. Увесь цей час росіяни потужно бомбардували місто, внаслідок чого було зруйновано міську інфраструктуру, підприємства. Лише за 16 березня близько 300 людей загинули внаслідок авіаудару по Маріупольському драматичному театру.

В обложеному російськими окупантами місті люди також почали вмирати з голоду, оскільки всі спроби організувати гуманітарну операцію із порятунку мешканців блокувались загарбниками.

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