Про це говорять люди, яким вдалося врятуватися.

У будівлі драматичного театру у Маріуполі, на який 16 березня скинув бомбу російський літак, загинуло близько 300 осіб.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"На жаль, починаємо цей день з поганих новин. Від очевидців з'явилася інформація про те, що в драматичному театрі Маріуполя в результаті бомбардування російським літаком загинуло близько 300 осіб. До останнього не хочеться вірити в цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був всередині будівлі в момент цього терористичного акту говорять про зворотне", - йдеться в повідомленні.

У міськраді нагадали, що окупантів не зупинив величезний напис "ДІТИ" перед будівлею театру.

"Ми зможемо відновити будівлі, але нам ніколи не повернути друзів, сусідів, рідних і близьких людей. Світла пам'ять всім безневинним жертвам шаленої війни, яку веде проти України країна-агресор, Країна-терорист росія", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драмтеатру в Маріуполі, де ховалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід в бомбосховище, і через триваючий обстріл довгий час не було інформації про постраждалих.

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