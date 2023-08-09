Окупанти вщент зруйнували відремонтовану в 2018 рокі, першу україномовну школу міста.

Маріупольська міськрада показала на що російські окупанти перетворили першу україномовну школу міста. Тепер вона зруйнована на 70%.

"Опорна школа №66 була відкрита у 1990 році. Вона стала першою україномовною школою міста. Із самого початку цей заклад був одним з найпрогресивніших, поглиблено вивчалися іноземні мови", - йдеться в повідомленні.

У міськраді розповіли, що у 2018 році тут провели капітальний ремонт та закупили нове обладнання. Для навчання дітей використовували найсучасніші підходи. "Була розроблена Стратегія розвитку школи до 2026 року. Але 24 лютого довелося її закрити. 10 березня на заклад росіяни скинули авіабомбу", - повідомила деталі заступниця директора Тетяна Ступак.

У міськраді уточнили, що окупанти не збираються відновлювати заклад освіти.

Крім тього, у міськраді повідомили, що окупанти у Маріуполі регулярно прикривалися мирними жителями. "Російські війська від початку вторгнення до Маріуполя захоплювали будинки та влаштовували у квартирах так звані пункти спостереження. Мирних жителів вони використовували у вигляді "живого щита"", - йдеться у повідомленні.

Так, один із жителів показав свою квартиру, де був такий пункт. За його словами, загарбники принесли до квартири міномети. З них вони обстрілювали Приморський парк.

"Росіяни знищили сотні будинків, вбили понад 22 тис. людей (кількість жертв може бути у рази більше). А тепер у своїх пропагандистських каналах розповідають про "асвабаждєніє". Проте маріупольці знають і памʼятають, як усе було насправді", - підсумували у міськраді.

Ситуація в Маріуполі

Місто перебуває під окупацією вже більше року. За час боротьби за місто окупанти його майже повністю знищили. Після окупації росіяни почали зносити розбиті багатоповерхівки. Попри безлад і антисанітарію окупанти проводжують знімати пропагандистські відео начебто у місті панує процвітання.

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