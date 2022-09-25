Від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів.

За добу російські загарбники завдали 7 ракетних та 22 авіаційних удари по території України, від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу російські загарбники завдали 7 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснили понад 67 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Запоріжжя, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нью-Йорк, Білогорівка, Красногорівка, Павлівка та Майорськ", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. Так, на Сіверському напрямку противник гатив в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Бачівськ Сумської області.

На Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Дворічне, Куп’янськ та Кучерівка. Тим часом на Краматорському напрямку окупанти обстрілювали Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова та Озерне.

На Бахмутському напрямку ворожих обстрілів зазнав Соледар, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Яковлівка, Неліповка, Юр’ївка, Білогорівка, Роздолівка, а на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Водяне, Мар’їнка та Парасковіївка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках під обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії потрапили понад 20 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Курдюмівка, Пречистівка, Шевченко, Білогір’я, Темирівка, Времівка та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 30 вильотів БпЛА.

Війна РФ проти України

З 24 лютого (початку повномасштабного вторгення РФ в Україну, рашисти регулярно "гатять" по мирних містах та населенню. Проте ЗСУ дають ворогу гідну відсіч. Зокрема, учора захисники України не дали окупантам спокійно спати у Мелітополі, там знову пролунав потужний вибух.

Окрім цього, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах шести населених пунктів. Наші захисники потужно вдарили по ворогу та завдали окупантам чималих втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: