Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, 5 пунктів управління та знищили 2 склади з боєприпасами окупантів.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах шести населених пунктів. Окрім цього, наші захисники потужно вдарили по ворогу та завдали окупантам чималих втрат.

Про це йдеться у новому зведенні від Генерального штабу Збройних сил України.

"За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, авіація Сил оборони завдала 26 ударів. Вже є підтверджена Генштабом інформація про ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки окупантів та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

"Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 системи ракетних військ і артилерії, серед них "Ураган", та 2 склади з боєприпасами. Втрати уточнюються", - додали у Генштабі.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Вранці 24 лютого РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Окупанти обстріляли військові і цивільні об'єкти, протягом семи місяців ворог вбиває мирних людей і намагається захопити якомога більше населених пунктів на сході та півдні. Проте ЗСУ дають гідну відсіч рашистам.

Станом на 24 вересня втрати ворога орієнтовно склали близько 56 тис. 300 осіб. За минулу добу Захисники України ліквідували 240 окупантів. В РФ втрати не визнають, у Кремлі заявляють, що вони втратили на війні проти України лише близько 6 тисяч рашистів. Проте нещодавно у РФ вже оголосили про нібито часткову мобілізацію, а згодом стало відомо, що Путін може відправити на війну 1,2 мільйона людей.

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