Йдеться про північну частину міста.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляє, що у місті пролунав вибух - Сили спротиву "не дають окупантам спокійно спати".

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сили спротиву вкотре не дають окупантам спокійно спати. Щойно: гучний вибух в північній частині Мелітополя", - зазначив мер.

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Він додав, що, згідно з інформацією від очевидців, у той бік поїхала пожежна машина.

"Збираємо інформацію, де у окупантів підгоріло на цей раз", - підсумував Федоров.

Ситуація в Мелітополі - що відомо

Мелітополь з 26 лютого знаходиться під російською окупацією. 11 березня російські загарбники викрали міського голову Івана Федорова. Його вдалося звільнити трохи згодом.

У місті активно працює партизанський рух. У червні мер повідомляв, що мелітопольським партизанським рухом і співпрацею спецслужб вже усунено понад 100 росіян.

Крім того, партизани порізали горло військовому армії РФ, який чіплявся до дівчинки. Також повідомлялося, що рух спротиву підірвав штаб "Єдиної Росії".

23 вересня вранці пролунав гучний вибух. Городський голова повідомив, що він стався у одній із багатоповерхівок. Внаслідок цього одна людина загинула, одна отримала поранення.

Пізніше в ЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху загинула родина колаборантів - Оксана і Сергей Дерябіни. Жінка раніше обіймала посаду заступниці начальника залізничної станції "Мелітополь". Чоловік також працював на цій залізничній станцій.

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