Також ворог здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За добу російські окупанти завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів по Україні, постраждало майже 50 населених пунктів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 6:00.

"За минулу добу російські окупанти завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави", - йдеться у зведенні.

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Так, від ворожих ударів постраждало майже 50 населених пунктів, серед яких Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Нікополь, Вознесенськ, Павлівка, Високопілля, Білогірка та Мирне.

Обстріли України: що відомо про ворожі "прильоти" за минулу добу

Учора російські окупанти знову вдарили ракетами по Дніпру, внаслідок чого одна людина загинула і двох поранено. Окрім цього, рашисти запустили по Миколаєву касетні снаряди. Внаслідок вибуху в районі зупинки громадського транспорту є жертви.

Також учора ворог атакував Одещину та Миколаївщину дронами-камікадзе, два з них збиті при підльоту до Одеси.

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