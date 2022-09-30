Російські війська зранку 30 вересня вдарили ракетами по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя.
Про це у Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу", - написав він.
Є загиблі та поранені.
На місці зараз працюють екстрені служби.
Як писав УНІАН, ворог завдав ракетного удару по околиці Запоріжжя, є постраждалі.
Війна в Україні: останні новини
Продовжується контрнаступ ЗСУ на сході й півдні країни в інформаційній тиші. Проте очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники "впевнено крокують вперед", і сподівається найближчим часом отримати позитивні новини.
Цієї ночі ворог атакував Одеську і Миколаївську області. По Миколаївщині було спрямовано п'ять дронів-камікадзе, два з яких влучили: один - в адмінбудівлю, інший - в об'єкт критичної інфраструктури.
У результаті нічного удару по Миколаєву поранення отримали 8 осіб.
Над Одеською затокою силами протиповітряної оборони збито 2 дрони камікадзе на підльоті до Одеси.
Ворог завдав ракетного удару по Дніпру. Ракети влучили у транспортне підприємство - горить адмінбудівля та 50 автобусів.