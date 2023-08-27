Впродовж минулої доби українські військові знищили на фронті ще понад півтисячі російських загарбників, а також десятки одиниць їхньої техніки та озброєння.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 260 тис. 820 своїх військових, з яких 550 - українські оборонці ліквідували впродовж минулої доби.
Крім того, загалом знищено:
- 4 тис. 396 російських танків (6 за добу);
- 8 тис. 554 бойові броньовані машини (15 за добу);
- 5 тис. 403 артилерійські системи (24 за добу);
- 728 реактивних систем залпового вогню (2 за добу);
- 498 засобів протиповітряної оборони (1 за добу);
- 4 тис. 378 безпілотників оперативно-тактичного рівня 4378 (11 за добу);
- 7 тис. 854 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (31 за добу);
- 808 одиниць спецтехніки (4 за добу).
Змін за добу не зазнала кількість втрачених на війні в Україні російських літаків - 315, гелікоптерів - 316, крилатих ракет - 1 тис. 411 та кораблів і катерів - 18.
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Як повідомляв УНІАН, впродовж доби українська авіація двічі вдарила по пунктах управління росіян, а також завдала 10 ударів по районах зосередження російських військових і два - по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Крім того, ракетні війська та артилерії уразили два російські зенітно-ракетні комплекси, район скупчення особового складу та чотири артилерійські системи росіян на вогневих позиціях.
Протягом доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень.