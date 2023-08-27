ЗСУ знищили артилерію та ЗРК ворога, а також атакували декілька районів зосередження особового складу окупантів.

Авіація Збройних сил України протягом минулої доби, 26 серпня, завдала 2 удари по пунктах управління, 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, бійці ракетних військ і артилерії уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Країна-терорист цієї ночі знову влаштувала ракетний терор. Наразі інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється.

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"Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура", - зазначили у Генштабі.

Додається, що ймовірність завдання нових ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти протягом доби намагалися наступати на трьох напрямках та обстріляли десятки українських населених пунктів. Зазначається, що відбулося 38 бойових зіткнень.

Втрати Росії у війні проти України становлять вже близько 260 270. Командири окупаційної армії ігнорують скарги особового складу про великі втрати та важкі умови ведення бойових дій.

За даними ISW, Збройні сили України досягли тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через найскладнішу серію оборонних позицій загарбників.

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