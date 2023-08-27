Ворог сильно обстрілював населені пункти вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби, 27 серпня, на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, окупанти наступали на Лиманському Бахмутському та Авдіївському напрямках, але не мали успіху.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

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"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - додали у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог здійснював мінометні та артилерійські обстріли на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському та Херсонському напрямках. При цьому завдав авіаційних ударів на Шахтарському та Запорізькому напрямках.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, авіація ЗСУ протягом минулої доби, 26 серпня, завдала 2 удари по пунктах управління, 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Захисники з ракетних військ і артилерії уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Втрати Росії у війні в Україні становлять вже близько 260 270 осіб.

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