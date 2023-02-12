Російські мілблогери виглядають деморалізованими перспективами Кремля.

Росія готується посилити свої атаки на сході України в найближчі кілька тижнів. Однак вона не має ресурсів, потрібних для початку такої широкомасштабної наступальної операції.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські мілблогери виглядають деморалізованими перспективами Кремля здійснити великий наступ. Вони звинувачують чиновників адміністрації Путіна в створенні недосяжних очікувань.

"Інформація про тактичні невдачі окупантів навколо Вугледара Донецької області ще більше послабила віру росіян у те, що їхні війська здатні розпочати рішучу наступальну операцію", - додають експерти у звіті.

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Так, один із наближених до Кремля мілблогерів стверджував, що росіянам не вдалося швидко просунутися у перші дні під Вугледаром. Крім того, окупанти втратили ініціативу через швидке перекидання українськими силами резервів у цей район.

"Мілблогер відреагував на вірусні кадри, на яких ЗСУ знищують безладну колону російських механізованих військ у районі Вугледару, припустивши, що наступ там завершився", - пояснили аналітики.

В Інституті вивчення війни вважають, що мілблогери використали кадри, щоб розкритикувати російське військове командування за повторення тих самих провалів, які переслідували армію РФ протягом війни проти України.

Війна в Україні: втрати РФ

Станом на ранок 11 лютого, загальні бойові втрати окупаційних військ РФ з початку повномасштабного вторгнення склали близько 136,8 осіб. Також агресор втратив також ворог втратив 3 тис. 267 танків (9 за добу), 6 тис. 474 бойових броньованих машин (3 за добу), 2 тис. 279 артилерійських систем (19 за добу), 463 реактивних систем залпового вогню;

За даними нідерландського OSINT-проекту Oryx, лише за три дні наступу під Вугледаром та Авдіївкою російські загарбники втратили щонайменше 103 одиниці військової техніки. Серед втрат 36 бойових танків.

За даними британської розвідки, в останні тижні російські окупанти зазнали особливо важких втрат в районі Бахмута і Вугледара. При цьому успіх у них був незначним.

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