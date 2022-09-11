Колаборанти зараз перебувають на території Російської Федерації.

Самопроголошений мер Ізюма та його почет покинули місто до початку взяття його силами ЗСУ.

Про це розповів боєць Національної гвардії України – колишній депутат Ізюмської міської ради Микита Каракай під час інформаційного телемарафону.

"У мене є така інформація, що самопроголошений мер міста Ізюм Соколов та його почету вдалося евакуюватися ще до початку взяття міста нашими військами", - розповів він.

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За даними, колаборанти перебувають на території Російської Федерації. Залишали місто росіяни та колаборанти швидко, покидали величезну кількість техніки та боєприпасів.

Довідка УНІАН. Офіційних заяв Генштабу ЗС України про звільненя Ізюму ще не було.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили понад 52 тисячі окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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