Загарбники не втрачають зацікавленості в південних регіонах України і у Чорному морі продовжують переховуватися за цивільним судноплавством.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що за минулу добу російські окупанти скинули 14 керованих авіаційних бомб по Бериславському району Херсонської області.

В ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації в Миколаївській області, вона зауважила, що ворог очевидно не втрачає інтересу до південних регіонів, і намагається і розвідувати обстановку, і атакувати.

"Учора ввечері, досить пізно, знову був спрямованих черговий безпілотний ударний літальний апарат, який наші захисники повітря і неба перетворили у летальний", - зауважила Гуменюк.

Відео дня

Вона додала, що безпілотник був знищений, але внаслідок падіння уламків, було пошкоджено приватний будинок, в якому двоє цивільних осіб отримали незначні поранення уламками скла.

"Це говорить про те, що ворог не втрачає зацікавленості в південних регіонах. Вчора також на Миколаївщині було відпрацьовано по безпілотнику розвідувального типу – SuperCam був знищений", - сказала речниця.

Так, зауважила вона, ворог збирає інформацію та намагається зосередити свої зусилля на вивченні, зокрема й систем протиповітряної оборони, їх розташування та самої підготовки підрозділів Сил оборони, які розташовані на правобережжі.

"Активність ворога по правобережжю надзвичайна. Акцент зроблений на авіацію. За минулу добу 14 КАБів потужність 500 кг тротилового еквіваленту були використані по Бериславському району (Херсонська область – УНІАН). Це тактика випаленої землі, яку ворог застосовує проти мирного населення", - наголосила Гуменюк.

Вона також розповіла, що у Чорному морі росіяни продовжують переховуватися за цивільним судноплавством.

"Той самий оглядовий райончик, який вони утворили неподалік Керченської протоки, нібито для огляду цивільних суден, є фактично буферною зоною, де вони накопичують цивільні судна, щоб мати таке загородження: як завжди вони користуються цивільним населенням, так і цивільним судноплавством", - сказала речниця.

За словами Гуменюк, самі кораблі і катери Чорноморського флоту, прикордонної служби курсують в напрямку від східного узбережжя Криму до Новоросійська.

"Очевидно, багато чого перевозиться туди. І, зокрема, великі десантні кораблі передислоковані в Новоросійському напрямку. Самі бухти – Севастопольська і інші кримські порти – вже не такі затишні для росіян, вони їх дуже рідко використовують, тяжіють до Новоросійської бази", - зауважила вона.

Так, наразі корабельне угруповання окупантів у Чорному морі розгорнуте в кількості дев’ять одиниць, а Азовському – одна. Ракетоносіїв серед них немає.

Війна в Україні - обстріли півдня

Як повідомляв УНІАН, південні області України постійно зазнають атак російських окупантів. Зокрема в ніч на 18 вересня на Миколаївщині було збито дрон типу "Шахед", його уламки спричинили пожежу. Також ворог всю ніч бив по Херсонщині.

21 вересня загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області: семеро людей загинули, ще 12 - зазнали поранень.

Вас також можуть зацікавити новини: