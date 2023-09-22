По цивільному населенню ворог гатив з артилерії, скидав авіаційні бомби.

За минулу добу через жахливі обстріли на Херсонщині загинуло та постраждало багато місцевих жителів.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 383 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації. Лише по одному Херсону ворог випустив 28 снарядів.

"Російська армія поцілила у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 7 людей загинули, ще 12 - дістали поранення", - наголосив Прокудін.

Відео дня

Зокрема, окупанти вдарили з артилерії по населеному пункту Зеленівка, де влучили в житлову будівлю. Через обстріл будинок зазнав руйнувань: рятувальники з-під завалів дістали 63-річну жінку, яка отримала травми несумісні з життям.

Також армія РФ скинула чотири керованих авіабомби на населений пункт Львове. Внаслідок удару тяжкі травми отримала 63-річна місцева жителька. Медики, які приїхали на допомогу, лише констатували її смерть.

"Також під вогнем була Тягинка. По селу випущено дві керовані авіабомби. Обстріляні Одрадокам’янка та Миколаївка. Тут, на щастя, обійшлося без жертв. Також росіяни обстріляли Білозерку - за попередньою інформацією, через ворожий удар одна людина загинула, двоє – поранені", - розповів Прокудін.

За даними начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко, Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 19 разів, ворог використав для цього 88 снарядів.

"Ураження зафіксовані в Херсоні, Зеленівці, Садовому, Антонівці, Комишанах та Наддніпрянському. Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу чотири людини, на жаль, загинули, ще шість - зазнали поранень різного ступеня важкості. Всім потерпілим надана медична допомога", - уточнив посадовець.

Жорстокі обстріли Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, вчора ворог протягом багатьох годин крив вогнем Херсонщину. Повідомлялося, що від початку доби через російські обстріли постраждали 15 людей, із яких п’ятеро загинули, а десятеро – травмовані.

Вас також можуть зацікавити новини: