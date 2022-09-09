Тим часом на Сіверському напрямку інтенсивність обстрілів з боку противника значно знизилася.

За минулу добу російські окупанти завдали 45 авіаційних та 5 ракетних ударів по території України.

По це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Протягом минулої доби ворог завдав 45 авіаційних та 5 ракетних ударів, зокрема по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Радушне, Харків. Є жертви серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом на Сіверському напрямку інтенсивність обстрілів з боку противника значно знизилася. На інших напрямках ворог продовжував обстріли військових і цивільних об'єктів України.

Так Харківському напрямку ворог гатив зі ствольної і реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка, а на Слов’янському напрямку – біля Долини, Краснопілля, Слов’янська та Микільського;

Тим часом на Краматорському напрямку ворог атакував в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка.

На Бахмутському напрямку окупанти гатили поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого, а на Авдіївському напрямку – в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного.

На Новопавлівському напрямку – біля Мар’їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського, а на Запорізькому напрямку – в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів.

На Південнобузькому напрямку ворог атакував в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське.

У Генштабі також нагадали, що в Білорусі розпочалися військові навчання, під час яких планується відпрацювати питання "звільнення захоплених територій". Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, у вечірньому зведенні за 8 вересня Генштаб повідомив, що українські захисники відбили атаки російських окупантів поблизу 9 населених пунктів.

Наголошується, що підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога.

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