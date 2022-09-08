В Республіці Білорусь почалися навчання "зі звільнення захоплених територій". Армія РБ повинна відпрацювати нібито деокупацію регіонів, авіаційну підтримку війська, боротьбу з ДРГ і забезпечення дотримання режиму воєнного стану.
Про старт навчань повідомила прес-служба Міністерства оборони Білорусі в офіційному Telegram-каналі.
"8 вересня відповідно до плану підготовки Збройних сил під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил — першого заступника Міністра оборони почалися командно-штабні навчання Збройних сил Республіки Білорусь. Вони триватимуть до 14 вересня", — сказано в повідомленні.
Навчання пройдуть на території полігону "Брестський" і ділянках Мінської і Вітебської областей. Основне завдання в рамках тренувань — імітація "ведення бойових (спеціальних) дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником".
Армія РБ повинна відпрацювати і інші питання. Список включає відновлення контролю над державним кордоном в зонах відповідальності угруповань, авіаційна підтримка військ, забезпечення режиму воєнного стану і боротьбу з диверсійно-розвідувальними групами противника і незаконними збройними формуваннями.
Нагадаємо, 1 вересня в Генштабі ЗСУ попереджали про спільні навчання Білорусі, Росії та країн ОДКБ на кордоні з Україною. За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексія Громова, під "захопленими територіями" можуть матися на увазі три області нашої держави. Це Волинська, Рівненська та Житомирська.
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