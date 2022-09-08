Раніше про них попереджали в Генштабі ЗСУ.

В Республіці Білорусь почалися навчання "зі звільнення захоплених територій". Армія РБ повинна відпрацювати нібито деокупацію регіонів, авіаційну підтримку війська, боротьбу з ДРГ і забезпечення дотримання режиму воєнного стану.

Про старт навчань повідомила прес-служба Міністерства оборони Білорусі в офіційному Telegram-каналі.

"8 вересня відповідно до плану підготовки Збройних сил під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил — першого заступника Міністра оборони почалися командно-штабні навчання Збройних сил Республіки Білорусь. Вони триватимуть до 14 вересня", — сказано в повідомленні.

Відео дня

Навчання пройдуть на території полігону "Брестський" і ділянках Мінської і Вітебської областей. Основне завдання в рамках тренувань — імітація "ведення бойових (спеціальних) дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником".

Армія РБ повинна відпрацювати і інші питання. Список включає відновлення контролю над державним кордоном в зонах відповідальності угруповань, авіаційна підтримка військ, забезпечення режиму воєнного стану і боротьбу з диверсійно-розвідувальними групами противника і незаконними збройними формуваннями.

Нагадаємо, 1 вересня в Генштабі ЗСУ попереджали про спільні навчання Білорусі, Росії та країн ОДКБ на кордоні з Україною. За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексія Громова, під "захопленими територіями" можуть матися на увазі три області нашої держави. Це Волинська, Рівненська та Житомирська.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: