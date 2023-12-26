Там поспішили запевнити, що відразу ж збили літаки, які вразили "Новочеркаськ".

Російське міноборони підтвердило, що ЗСУ пошкодили великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії в Криму.

"Сьогодні вночі в ході відбиття удару Збройних сил України із застосуванням авіаційних керованих ракет в пункті базування Феодосія отримав пошкодження великий десантний корабель "Новочеркаськ". В ході протиповітряного бою засобами ППО знищені два літаки тактичної авіації противника Су-24, в районі населеного пункту Жовтень (125 км на північний схід від Миколаєва), що здійснювали пуск авіаційних керованих ракет", - розповіли в російському міноборони.

Атака на російський корабель у Криму

У ніч на 26 грудня в окупованому Криму прогриміли вибухи. Близько 01:50 в місцевих чатах Феодосії з'явилася інформація про гучні вибухи і пожежу в районі порту. Окупанти одразу перекрили рух Кримським мостом.

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Російський Telegram-канал SHOT написав, що жителі Феодосії чули кілька вибухів в районі порту, потім в небі з'явилися сліди диму. У місті працювала протиповітряна оборона.

Вранці Повітряні сили повідомили, що ЗСУ знищили 13 ударних БПЛА і великий десантний корабель. "Близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії. Результат - "на ліцо"!",- прокоментували в Повітряних силах.

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