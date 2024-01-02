Під час розмови з прем'єром Великої Британії президент розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст.

За останні п'ять діб росіяни випустили по Україні щонайменше 500 ракет та дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

За словами глави держави, під час розмови він розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст.

"За п'ять останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів. Дякую за суттєвий і різнобічний внесок Великої Британії в міцність української ППО, зокрема радарами, передовими протидроновими системами та ракетами", - зазначив Зеленський.

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Також він зазначив, що разом з Сунаком вони обговорили продовження оборонної співпраці з наголосом на подальшому посиленні ППО та далекобійних спроможностей ЗСУ.

"Відзначили продуктивну роботу над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України в межах вільнюської декларації країн "Великої сімки". Маємо якнайшвидше її фіналізувати. Також скоординували позиції щодо Української формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами Формули миру", - додав президент.

Ракетна атака РФ - деталі

2 січня окупанти атакували територію України "Кинджалами" та іншими ракетами. Відбулось падіння уламків та загоряння будівель у декількох районах Києва. Особливо тяжкі наслідки у Солом'янському районі, де сталося загоряння багатоповерхівки.

Під час сьогоднішньої ракетної атаки протиповітряна оборона столиці збила понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал".

На тлі чергового масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 2 січня 2024 року в Німеччині розкритикували повільні поставки озброєння. Голова комітету Бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала надати Києву далекобійні ракети Taurus.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО Patriot для ефективного відбиття атак ворога. За його словами, сьогодні Київ врятували від катастрофи саме ці системи.

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