Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

За минулу добу російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області. В результаті бомбардувань є жертви і поранені. Пошкоджено також об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Такою інформацією поділився голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в офіційному Telegram-каналі. За його словами, рашисти наносили удари з РСЗВ, артилерії, танків і мінометів.

"Через російські обстріли пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. На жаль, минула доба не обійшлася без жертв серед цивільного населення. Рашисти вбили 2 мирних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення", — написав Янушевич.

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Нещодавні обстріли України окупантами

Вночі рашисти вдарили по території Борівської громади в Харківській області. Снаряд влучив у житловий будинок і став причиною загибелі завідуючої будинку культури. Її чоловік отримав поранення і знаходиться в реанімації.

Окупанти також атакували Запорізьку та Дніпропетровську області минулої ночі. Для цього вони використали безпілотники, ракети С-300, артилерію і РСЗВ. Поранення отримали троє людей на території Запорізького району.

За минулу добу рашисти випустили понад 220 снарядів і мін по прикордонній території Сумської області. Під обстріли потрапили сім громад. Осколкове поранення отримав 69-річний житель — у нього рване пошкодження щоки.

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