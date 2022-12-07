На Запоріжжі було збито 6 безпілотників рашистів.

Уночі російські окупанти атакували безпілотниками й ракетами С-300 дві громади Запорізького району, унаслідок чого було поранено трьох людей.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Російські окупанти продовжують нічний терор наших мирних земель. Цієї ночі ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району", - зазначив він.

Так, в одному з сіл зруйновано два будинки, ще вісім було пошкоджено.

"Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років", - написав Старух.

У іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 отримали пошкодження. Люди не постраждали.

"Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БПЛА", - зауважив голова ОВА.

Також російські окупанти уночі атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами", повідомив у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Гаряча ніч... Росіяни атакували область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами". Круто попрацювали військові з Повітряного командування "Схід". Збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область", - зазначив він.

Попередньо, йдеться про Shahed-136.

Голова ОВА додав, що Нікопольський район пережив ще одну важку ніч терору.

"Росіяни 7 разів ударили з "Ураганів" та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській. Люди не ушкоджені", - написав він.

За словами Резніченка, найбільше постраждав Нікополь.

"У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж", - повідомив він.

Війна в Україні: ситуація на Запоріжжі

Росія продовжує тероризувати Запорізьку область. Так, напередодні окупанти завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

5 грудня, внаслідок ракетного удару окупантів у селі Новософіївка Запорізького району загинуло двоє людей, ще троє зазнали поранень.

У Офісі президента України зазначили, що унаслідок російських обстрілів було поранено маленьку дитину, якій 1 рік і 10 місяців.

Нагадаємо, що в ніч на 23 листопада російські загарбницькі війська обстріляли ракетами пологове відділення лікарні у Запорізькій області. Тоді через цей напад загинуло немовля.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, як окупанти тримали у заручниках мешканців Запоріжжя, які хотіли потрапити в окуповану Василівку до близьких.

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