Армія РФ продовжує обстрілювати населені пункти Борівщини і тероризувати місцеве населення.

На Харківщині в результаті прямого влучання у житловий будинок загинула завідувачка будинку культури, а її чоловік перебуває в реанімації.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Борівської селищної ради Харківської області. В повідомленні сказано, що, незважаючи на звільнення Борівщини від російських окупантів, ворог продовжує обстрілювати населені пункти громади і тероризувати місцеве населення.

"В результаті прямого влучання у житловий будинок в селі Загризове, у власній оселі загинула місцева жителька Ольга Євгенівна Довгопола. Її чоловік отримав важкі поранення і наразі перебуває в реанімації", - сказано в повідомленні.

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Жінка працювала завідувачем Загризівського сільського будинку культури.

"Колеги та односельці пам’ятають її як добру, чуйну жінку, завжди готову прийти на допомогу іншим", зазначають в селищній раді.

Обстріли Харківщини

Як відомо, наприкінці літа Збройні Сили України пішли в контрнаступ. В результаті їх дій вдалося звільнити майже всю територію Харківської області.

Попри це, російські загарбницькі війська продовжують бити по території Харківщини.

17 листопада окупанти завдали ракетних ударів по об’єкту критичної інфраструктури, постраждали три людини.

А в ніч на 6 грудня російські загарбники обстріляли Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони області.

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