Херсонські рятувальники борються з масштабною пожежею на місці влучання.

У вівторок, 6 грудня російські окупанти обстріляли Херсон. Під удар потрапила будівля Херсонського водоканалу та житлові будинки.

Як повідомила прес-служба Херсонської міської ради у Telegram-каналі, внаслідок російської атаки є загиблий.

"У адмінбудівлю комунального підприємства та житлові будинки, що розташовані поряд, влучили кілька ворожих снарядів. Попередньо відомо про одного загиблого. Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу", – інформує міськрада.

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Також повідомляється, що внаслідок обстрілу на місці влучання виникла масштабна пожежа. З вогнем борються херсонські рятувальники.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

Після того, як Збройні сили України звільнили від російських окупантів правобережжя Херсонщини, рашисти не перестають бити по Херсону з артилерії. Так, протягом доби, 3 грудня, російські окупанти за добу 46 разів обстріляли житлові квартали Херсона та населені пункти області.

Водночас на звільненій частині області збирають свідчення про катування та незаконне утримування українців під час окупації. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що у Херсоні було не просто утримання в полоні цивільних, а й спільне утримання жінок і чоловіків в одній тісній камері по декілька тижнів. Катували навіть дітей.

Крім того, на Херсонщині прокуратура виявила ще одну будівлю, де окупанти незаконно утримували громадян. Зазначається, що під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили низку речових доказів. Серед них списки 112 громадян, яких могли утримувати в цій будівлі.

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