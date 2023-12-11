Підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання на лінії фронту, продовжують утримувати свої позиції та завдавати ворогу втрат у живій силі і техніці.

За минулий тиждень бійці Національної гвардії України знищили чимало військової техніки російських окупантів, в тому числі 11 танків та 27 бойових броньованих машин. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

Зокрема, як зазначив очільник МВС, бійцями НГУ упродовж минулого тижня гвардійцями знищено: 11 танків, п'ять БМП, два БТР, 27 ББМ, 45 одиниць автомобільної техніки, дві РСЗВ, два човни, два склади БК, чотири комплекси РЕБ, установку розмінування, склад ПММ.

Також Клименко оприлюднив на відео приклад успішного полювання за піхотою окупантів від аеророзвідників та підрозділу ударних дронів бригади НГУ Червона Калина.

Минулої доби в Україні знищено 1030 російських окупантів. У Генштабі повідомили, що також знищено ще 19 танків загарбників, 31 бойову броньовану машину, шість артилерійських систем, 18 дронів оперативно-тактичного рівня, 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й шість одиниць спецтехніки.

Удар по Україні сьогодні - що відомо

Близько 4 ранку 11 грудня російські окупанти вдарили по Київській області вісьмома балістичними ракетами. За даними Повітряних сил, удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області РФ. Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".

Також у ніч на 11 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із окупованого Криму. Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Вас також можуть зацікавити новини: