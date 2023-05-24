Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вперше прокоментував прорив бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області.
Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, новости", Шойгу вважає, що це був теракт, а Міноборони нібито відповідатиме на такі дії "оперативно та гранично жорстко".
"Під час КТО (контртерористичної операції - УНІАН) ударами авіації та вогнем артилерії та активних дій підрозділів націоналістичні формування були заблоковані та розгромлені. Залишки націоналістів відкинуті на територію України, де ними тривав вогонь до повної ліквідації", - заявив Шойгу.
За його версією, було знищено понад 70 "диверсантів", а також автомобільну та бронетанкову техніку.
Прорив у Бєлгородську область
22 травня бійці РДК та російського легіону здійснили рейд в Грайворонський район Бєлгородської області. В ГУР заявили, що на російській території діють тільки громадяни РФ.
Пізніше бійці оголосили, що метою операції є створення демілітаризованої зони між Росією та Україною, знищення силовиків, які служать путінському режиму, а також демонстрація народам Росії, що створення осередків опору і боротьба з режимом можливі.
Бєлгородський губернатор у своїх звітах щодо прориву заявляв, що ледь не особисто знищив десятки бронетранспортерів MaxxPro. В РДК сьогодні показали свою броню й іронічно натякнули, що чиновник знову збрехав.