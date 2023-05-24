За його словами, Міноборони на такі дії реагуватиме "вкрай жорстко".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вперше прокоментував прорив бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області.

Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, новости", Шойгу вважає, що це був теракт, а Міноборони нібито відповідатиме на такі дії "оперативно та гранично жорстко".

"Під час КТО (контртерористичної операції - УНІАН) ударами авіації та вогнем артилерії та активних дій підрозділів націоналістичні формування були заблоковані та розгромлені. Залишки націоналістів відкинуті на територію України, де ними тривав вогонь до повної ліквідації", - заявив Шойгу.

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За його версією, було знищено понад 70 "диверсантів", а також автомобільну та бронетанкову техніку.

Прорив у Бєлгородську область

22 травня бійці РДК та російського легіону здійснили рейд в Грайворонський район Бєлгородської області. В ГУР заявили, що на російській території діють тільки громадяни РФ.

Пізніше бійці оголосили, що метою операції є створення демілітаризованої зони між Росією та Україною, знищення силовиків, які служать путінському режиму, а також демонстрація народам Росії, що створення осередків опору і боротьба з режимом можливі.

Бєлгородський губернатор у своїх звітах щодо прориву заявляв, що ледь не особисто знищив десятки бронетранспортерів MaxxPro. В РДК сьогодні показали свою броню й іронічно натякнули, що чиновник знову збрехав.

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