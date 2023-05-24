Бійці іронічно натякнули, що в РФ брешуть про десятки знищеної техніки під час прориву.

На тлі прориву у Бєлгородську область бійці "Російського добровольчого корпусу" потролили губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

Як зазначили бійці у Телеграм-каналі підрозділу, губернатор у своїх звітах щодо прориву заявляв, що ледь не особисто знищив десятки бронетранспортерів MaxxPro. В РДК показали свою броню й іронічно натякнули, що Гладков знову збрехав.

"І щодо десятків знищених особисто губернатором Гладковим MaxxPro. Ну, ви зрозуміли", - зазначили в РДК, опублікувавши ролик з технікою у посадці.

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Прорив під Бєлгородом

22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії" здійснили рейд в Грайворонський район Бєлгородської області. В ГУР заявили, що на російській території діють тільки громадяни РФ.

Мета - створення демілітаризованої зони між Росією та Україною, знищення силовиків, які служать путінському режиму, а також демонстрація народам Росії, що створення осередків опору і боротьба з режимом можливі.

Західна преса підтвердила, що українські військовослужбовці не проникали на територію РФ під час прориву кордону.

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