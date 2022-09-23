У Кабміні заявили, що всі розуміють важливість демілітаризації ЗАЕС і безпечної роботи об’єкту.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) планує збільшити присутність місії на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляється на сайті урядового порталу.

"Своїми діями на Запорізькій АЕС Росія поставила всю Європу на межу ядерної катастрофи. Безпека наших ядерних об’єктів - це один із ключових викликів для всіх у світі", - заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, відповідне питання українська сторона обговорювала з президентом Франції, прем’єрами Японії та Нової Зеландії, головами МЗС Великої Британії, Німеччини та Індії, з керівництвом ЄС, а також з головою МАГАТЕ.

"Всі розуміють важливість демілітаризації ЗАЕС і безпечної роботи об’єкту. Як один із кроків у цьому напрямку МАГАТЕ планує збільшити свою місію на станції", - пояснив прем'єр.

Український уряд також працює над тим, аби організувати міжнародні місії ООН та ЄС на Запорізьку АЕС.

Шмигаль заявив, що окупаційні війська майже щодня влаштовують провокації та обстріли ЗАЕС. Вони хочуть відключити найбільшу атомну станцію в Європі від української енергомережі й продовжувати використання станції як військової бази.

"Тому так важливо, аби російські війська були виведені не тільки із Запорізької ЗАЕС, але також з Енергодара. Має бути створена 30-кілометрова зона безпеки", - підсумував очільник уряду.

Ситуація на Запорізька АЕС

Як повідомляв УНІАН, російські військові захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, а її війська періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання української влади МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.

11 вересня "Енергоатом" повідомив, що 6-й енергоблок ЗАЕС, останній який працював, відключили від енергомережі. Його почали переводити у "холодний" стан. 12 вересня стало відомо, що ЗАЕС підключена до української електромережі і отримує необхідну енергію для охолодження непрацюючих енергоблоків.

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