За оцінкою експертів, РФ навряд чи зможе повністю забезпечити потенційну місію оперативного або стратегічного рівня у 2024 році.

Російське військове командування формує резерви для підтримки затяжних наступальних операцій в Україні.

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що ці сили навряд зможуть функціонувати як згуртовані широкомасштабні формування для проникнення або використання цього року.

Як вважає український військовий оглядач Костянтин Машовець, росіяни планують, що основна частина їхніх "стратегічних резервів" буде введена в дію напередодні запланованого на літо 2024 року наступу Росії. Однак він вважає малоймовірним, що загарбники зможуть укомплектувати ці війська на повну потужність через нестачу матеріальних засобів і живої сили.

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Експерт як приклад навів 44-й армійський корпус (АК) Росії, який формується в рамках Ленінградського військового округу та 163-й бронетанковий ремонтний завод Росії. За його словами, нестача матеріально-технічних засобів буде стримувати формування російських "стратегічних резервів". Забезпечити ворог зможе лише 55-60% озброєння і техніки, які будуть потрібні 44-му АК до кінця 2024 року.

На думку Машовця, російська влада намагається подвоїти обсяги виробництва на 163-му бронетанковому ремонтному заводі до літа, але досягти цього показника, ймовірно, вийде аж під кінець року. Експерт зазначає, що здатність Росії виробляти нове озброєння і техніку та модернізувати старі системи, "не відповідає" тому, як швидко вона сподівається оснастити свої стратегічні резерви.

"Оцінка Машовця узгоджується з оцінкою ISW, що російське оборонне виробництво здатне підтримувати нинішній темп російських наступальних операцій, але навряд чи зможе повністю забезпечити потенційну місію оперативного або стратегічного рівня у 2024 році", - підсумували аналітики.

Наступ росіян на фронті - що кажуть експерти

Військовий експерт Олег Жданов упевнений, що російські війська не зможуть реалізувати своє головне на зараз завдання - дійти до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Їхній наступ видихнувся - з кожним тижнем темп просування російських військ падає.

Водночас генерал армії у відставці, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що попри чисельну перевагу, російський технічний та мобілізаційний ресурс є обмеженим. Підтримувати інтенсивність боїв на поточному рівні агресор зможе лише до середини літа.

полковник британської армії у відставці Глен Грант переконаний, що Росія може піти у наступ в жовтні або листопаді, наразі їй не вистачає ресурсів для прориву. Україна має використати цей час для розв'язання політичних проблем та зміцнення оборони.

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