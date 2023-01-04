Піротехнік загинув внаслідок детонації боєприпасу.

В Ізюмському районі Харківської області при виконанні службових обов'язків загинув начальник групи піротехніків з Тернопільщини Сергій Гоцуляк.

Як йдеться у повідомленні ДСНС, під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області Сергій Гоцуляк.

"Його життя обірвалось у віці 42 років", - зазначається у повідомленні.

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Розмінування звільнених територій

7 грудня в Херсонській області під час виконання службових обов’язків загинули четверо поліцейських з Черкаської області. Тоді поліцейські вилучили боєприпаси, вибухові речовини та зброю для знищення. І вже повертаючись, потрапили у мінну пастку окупантів, яка привела в дію закопаний фугас, виготовлений із боєприпасів до крупнокаліберної артилерії. Хлопці підірвалися на каскаді ворожих мін та боєприпасів. Троє загинули на місці, один – помер у лікарні. За життя ще чотирьох поліцейських боролися лікарі, але через декілька днів ще двоє поліцейських також померли.

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