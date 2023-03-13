Четверо піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій підірвалися на російській вибухівці у селі Посад-Покровське Херсонської області.
"Спеціалісти-вибухотехніки прибули на Херсонщину з Миколаївщини, щоб допомогти колегам. Під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас", - повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зауважується, що цього ж дня на протитанковій міні підірвався у полі місцевий житель - він перебував в автомобілі. Чоловік загинув на місці.
"Травмованих рятувальників госпіталізували. Медики повідомляють, що всі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості", - зазначили в ОВА.
Війна в Україні - наслідки
Як повідомляв УНІАН, мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою.
Раніше сьогодні, 13 березня, у Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок підриву автомобіля на міні загинув чоловік. За даними слідства, автомобіль з цивільним чоловіком підірвався на протитанковій міні на околиці села Посад-Покровське Херсонської області.
Наприкінці лютого в Херсонській області відразу кілька людей стали мимовільними жертвами російської агресії, підірвавшись на мінних снарядах окупантів. Один з українців навіть наступив на ворожу розтяжку на своїй власній дачі.
У січні двоє чоловіків загинули через міну, залишену російськими окупантами. Вони перевіряли свої поля та натрапили на ворожу міну.