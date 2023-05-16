Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов виключає, що Білорсуь надалі може доєднатися до війни Росії проти нашої держави.
Про це він сказав в інтерв'ю в рамках програми "Різні люди". За його словами, російський диктатор Володимир Путін "вже втратив надію втягнути Лукашенка (самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко - Ред.) у війну" проти України.
За його словами, після 24 лютого 2022 року докладалось багато зусиль з боку України, щоб Білорусь не включилась у цю війну. "Ми задіювали всі наші можливі шляхи комунікації, всі можливості, навіть задіювали одного народного депутата заради того, щоб не допустити втягування саме Білорусії як країни в цю війну. Це перша мета. І друга - коли велося витіснення російської армії, не допустити повторних спроб заходу з території Білорусії в Україну, або спроб нанесення ударів. Станом на зараз цього вдалося досягти", - сказав Буданов.
На уточнювальне питання, про якого нардепа йдеться, очільник ГУР МО відповів: "Всі розуміють, це... Євген Шевченко".
"Ми користуємося можливістю його комунікації, його зв'язками. В принципі, це сильно ніколи не приховували. І він є ефективним у цьому процесі. Пан Шевченко достатньо давно допомагає нам і жодного разу не відмовляв, коли ми зверталися з певними проханнями до нього", - зазначив Буданов.
Війна РФ проти України - яка роль Білорусі
Білорусь дозволила росіянам здійснити повномасштабне вторгнення в Україну з білоруської території. Крім того, з Білорусі ворог не раз бив по нашій землі з різного озброєння. Також окупанти перекидали в Білорусь своїх військових для проходження навчань.
У квітні повідомлялося, що російське командування планує відправити на східну частину української держави тисячі осіб, які проходили навчання на білоруських полігонах.
У середині травня у Державній прикордонній службі України повідомили, що в Білорусі залишилися близько 2,5 тис. російських солдатів.