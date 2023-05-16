Щоб не допустити втягування Білорусї у війну, задіювалися всі можливі шляхи комунікації, у тому числі зв’язки нардепа Шевченка, поділився очільник ГУР МО.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов виключає, що Білорсуь надалі може доєднатися до війни Росії проти нашої держави.

Про це він сказав в інтерв'ю в рамках програми "Різні люди". За його словами, російський диктатор Володимир Путін "вже втратив надію втягнути Лукашенка (самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко - Ред.) у війну" проти України.

За його словами, після 24 лютого 2022 року докладалось багато зусиль з боку України, щоб Білорусь не включилась у цю війну. "Ми задіювали всі наші можливі шляхи комунікації, всі можливості, навіть задіювали одного народного депутата заради того, щоб не допустити втягування саме Білорусії як країни в цю війну. Це перша мета. І друга - коли велося витіснення російської армії, не допустити повторних спроб заходу з території Білорусії в Україну, або спроб нанесення ударів. Станом на зараз цього вдалося досягти", - сказав Буданов.

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На уточнювальне питання, про якого нардепа йдеться, очільник ГУР МО відповів: "Всі розуміють, це... Євген Шевченко".

"Ми користуємося можливістю його комунікації, його зв'язками. В принципі, це сильно ніколи не приховували. І він є ефективним у цьому процесі. Пан Шевченко достатньо давно допомагає нам і жодного разу не відмовляв, коли ми зверталися з певними проханнями до нього", - зазначив Буданов.

Війна РФ проти України - яка роль Білорусі

Білорусь дозволила росіянам здійснити повномасштабне вторгнення в Україну з білоруської території. Крім того, з Білорусі ворог не раз бив по нашій землі з різного озброєння. Також окупанти перекидали в Білорусь своїх військових для проходження навчань.

У квітні повідомлялося, що російське командування планує відправити на східну частину української держави тисячі осіб, які проходили навчання на білоруських полігонах.

У середині травня у Державній прикордонній службі України повідомили, що в Білорусі залишилися близько 2,5 тис. російських солдатів.

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