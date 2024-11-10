За словами Жоріна, це видно і по позиції західних країн із озброєнням, і по "теоріям переговорів".

Західні партнери "дуже слабко" розуміють, що насправді відбувається в Україні. Про це у своєму Telegram-каналі розповів заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін.

За його словами, це видно і по позиції західних країн із озброєнням, і по "теоріям переговорів".

"На фронті позиція Заходу відображається у двох складових: практичній, тобто відсутності достатньої кількості озброєння, боєприпасів і тд., та морально-психологічній - коли українці бачать новини й малюють собі найгірші сценарії", - зазначає військовий.

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Він не схильний вважати, що вибори в США аж надто вплинули на стан справ у ЗСУ, адже "все ж таки, хто б не був там президентом, є якийсь загальнополітичний вектор".

"А у нас є реалії трьох років повномасштабної війни, коли вся позиція Заходу стабільно виглядає набагато слабше за коаліцію наших ворогів. Спостерігаючи за подіями на Заході, нашою національною ідеєю давно має стати віра в себе та свої власні сили. І не лише віра, а й цілеспрямована робота над тим, щоб стати самодостатніми", - резюмував Жорін.

Допомога Заходу Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна отримає партію ракет SCALP від Франції. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. За його словами, Також будуть надані ракети "Містраль".

Як сказав голова оборонного відомства Франції, це "дасть змогу ЗСУ бити за лінією фронту".

Раніше стало відомо, що Велика Британія підтримуватиме Україну ще рішучіше після перемоги Трампа. За словами міністра фінансів королівства За словами Даррена Джонса, Лондон продовжуватиме "підтримувати Україну мільярдами фунтів стерлінгів щороку".

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