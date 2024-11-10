Уряд Великої Британії зобов'язаний ще рішучіше підтримувати Україну на тлі побоювань, що майбутній президент США Дональд Трамп може підштовхнути Київ до відмови від тимчасово окупованих Росією територій. Про це в інтерв'ю Бі-Бі-Сі сказав міністр фінансів Королівства Даррен Джонс.
За його словами, Україна повинна мати можливість відновити свою країну в тому вигляді, в якому вона була раніше, і "не повинно бути елемента поступки незаконному вторгненню з боку Росії.
Він додав, що не буде коментувати "гіпотетичні сценарії" політики майбутньої адміністрації США, втім, зазначив, що "наша прихильність Україні як країні тут, у Великій Британії, є рішучою".
"Ми продовжуємо підтримувати Україну мільярдами фунтів стерлінгів щороку та підтримкою з боку наших збройних сил відповідно до наших зобов’язань перед НАТО", - сказав британський урядовець.
Допомога Великої Британії Україні - останні новини
Велика Британія зупинила поставки ракет, відносини Києва і Лондона погіршилися. Про це днями написало видання The Guardian. За даними журналістів, новий уряд Британії виявився не настільки рішучим у підтримці України, як його попередники.
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