За словами Даррена Джонса, Лондон продовжуватиме "підтримувати Україну мільярдами фунтів стерлінгів щороку".

Уряд Великої Британії зобов'язаний ще рішучіше підтримувати Україну на тлі побоювань, що майбутній президент США Дональд Трамп може підштовхнути Київ до відмови від тимчасово окупованих Росією територій. Про це в інтерв'ю Бі-Бі-Сі сказав міністр фінансів Королівства Даррен Джонс.

За його словами, Україна повинна мати можливість відновити свою країну в тому вигляді, в якому вона була раніше, і "не повинно бути елемента поступки незаконному вторгненню з боку Росії.

Він додав, що не буде коментувати "гіпотетичні сценарії" політики майбутньої адміністрації США, втім, зазначив, що "наша прихильність Україні як країні тут, у Великій Британії, є рішучою".

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"Ми продовжуємо підтримувати Україну мільярдами фунтів стерлінгів щороку та підтримкою з боку наших збройних сил відповідно до наших зобов’язань перед НАТО", - сказав британський урядовець.

Допомога Великої Британії Україні - останні новини

Велика Британія зупинила поставки ракет, відносини Києва і Лондона погіршилися. Про це днями написало видання The Guardian. За даними журналістів, новий уряд Британії виявився не настільки рішучим у підтримці України, як його попередники.

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