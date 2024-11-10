Також будуть надані ракети "Містраль".

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню оголосив, що підписав нову передачу близько десяти ракет SCALP, які президент Еммануель Макрон обіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському. Це дасть змогу ЗСУ бити за лінією фронту.

"Ми повинні підтримувати нашу допомогу на довгостроковій основі, тому що це також дозволить українській владі розглядати політичні рішення, коли вона вирішить це зробити. Військова підтримка є дуже важливою, і навіть коли війна закінчиться, ми повинні продовжувати зміцнювати українську армію. По-перше, ми продовжимо безпрецедентну програму тренувань на сході Франції, де 2000 українських солдатів проходять підготовку в бригадах під керівництвом французьких солдатів і на французькому обладнанні. По-друге, ми продовжимо нашу підтримку. З настанням зими глибинні удари Росії по українській території, ймовірно, посиляться. Ми знову будемо постачати ракети "Містраль", зокрема для захисту зон бойових дій", - розповів міністр Le Journal du Dimanche.

Як зазначається, генерал де Голль наголошував, що Європа була наївною, делегувавши свою безпеку США. Кожна країна зміцнювати свій власний військовий потенціал, виділяючи більше бюджетних ресурсів, а також маючи повністю боєздатні збройні сили.

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"Подумаймо ще раз і поставмо себе на місце американців: чи повинні платники податків Арізони або Невади фінансувати безпеку поляків або німців? В рамках цілісної глобальної організації і перед обличчям нових загроз цілком природно, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Це боротьба, яку президент Республіки очолює з 2017 року. Франція з її ядерним стримуванням, армією, що базується на зайнятості, і суверенною оборонною промисловістю розробила унікальну модель. Тепер ця модель має надихати інші європейські країни", - додав Лекорню.

Війна в Україні - допомога Франції

Ресурс Avionslegendaires писав, що Франція передасть Україні від 12 до 20 винищувачів Mirage 2000-5F у 2025 році.

За даними Forbes, перші три французькі винищувачі Dassault Mirage 2000-5 мають прибути в Україну до кінця квітня. І вони будуть оснащені найкращим французьким озброєнням класу "повітря-земля", в тому числі крилатими ракетами SCALP-EG і планерними бомбами Hammer.

На початку листопада стало відомо, що Франція вперше розпочала передачу дронів-камікадзе OSKAR до України.

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