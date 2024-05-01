Союзникам України слід збільшити швидкість операцій і використовувати слабкі місця в російському ланцюжку командування.

Довгоочікуваний пакет допомоги від США дає Україні надію на те, що її війна з Росією нарешті розглядається як частина ширшої боротьби за участю Заходу. Водночас, пише The Times, щоб продемонструвати зацікавленість у створенні стабільної, демократичної та процвітаючої України, Захід повинен доповнити пакети допомоги принаймні чотирма напрямками.

"По-перше, Захід повинен правильно представити свої військові витрати - не як дратівливе зазіхання на наш рівень життя, а як гідну колективну жертву, покликану зробити наші суспільства сильнішими і стійкішими", - зазначає видання.

Так, наприклад, видання пропонує організувати краудфандинг у Європі для купівлі безпілотників. Крім того, пропонується відправляти в Україну затримані човни з мігрантами, а також машини швидкої допомоги. Видання зазначає, що хоча все це навряд чи принесе перемогу у війні, але це не дрібниці, і це стимулює народну участь в українській справі.

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По-друге, уряди теж можуть піти на більший ризик, щоб зробити військову допомогу ефективнішою.

Як зазначає The Times, під час підготовки українських солдатів за стандартами НАТО їх часто "навчають іншого виду війни, який не враховує гостру нестачу людей і боєприпасів в Україні, її культуру імпровізації".

Видання зазначає, що підготовку краще проводити на заході України, а не за кордоном, а також слід наймати для цієї роботи приватних підрядників, колишніх військових. Те ж саме стосується технічного обслуговування та ремонту наданих Заходом автомобілів, який можна було б швидко й ефективно проводити за лінією фронту, а не відправляти пошкоджені машини залізницею на військові бази на Заході, що займає дуже багато часу.

Третій момент, зазначає видання, полягає в тому, що українцям та їхнім спонсорам необхідно збільшити темп операцій, оскільки росіяни, надолужуючи згаяне, знаходять способи нівелювати користь від деяких із високотехнологічних озброєнь, які були передані українцям.

І четвертий момент - можливість використовувати слабкі місця в російському ланцюжку командування. Як зазначає видання, слабким місцем Росії є надзвичайна недовіра між офіцерами на місцях і часто корумпованим генеральним штабом.

"Це може обернутися вигодою для України, оскільки висвічує проблему, яка від самого початку заважала російським військовим діям: довгі, тендітні ланцюжки поставок, неефективне командування і кремлівські приховування", - зазначає видання.

І зброя дальнього радіусу дії, що прямує в Україну, має бути використана для нанесення ударів по всьому цьому ланцюгу - по складах пального, збройових заводах, залізничних лініях, підкреслюється в статті.

Зброя для України

За даними видання The New York Times, США таємно відправили Україні понад 100 далекобійних ракет ATACMS. Цю інформацію підтвердила посол США в Україні Бріджит Брінк підтвердила, але не назвала кількість ракет.

Крім того, армія США має в надлишку касетні бомби, і на думку законодавців, Україні потрібно передати більше таких боєприпасів.

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