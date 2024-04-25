Україна вже била цими ракетами по об'єктах Росії в Криму.

США таємно надіслали Україні далекобійні ракети ATACMS. Ба більше, українські сили вже успішно застосували їх, завдавши удару по аеродрому в Криму та російських військах на південному сході України.

Як пише The New York Times, минулого тижня США нишком відправили Україні партію далекобійних ракет ATACMS. Йдеться про партію чисельністю понад 100 одиниць.

За словами високопоставленого чиновника США, у середині лютого президент США Джо Байден таємно схвалив рішення відправити понад 100 ракет більшого радіусу дії, а також інші варіанти касетних боєприпасів. Це озброєння було частиною вантажу, вартістю 300 мільйонів доларів, який відправили в Україну у березні.

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Білий дім приховував відправлення ракет Україні, щоб цим не скористалися росіяни. Якщо б у Кремлі дізналися, що ракети вже в дорозі, бо миттю наказали б вивести із зони дії ракет свої ключові склади та штаби.

США відмовляли Україні у запиті на ці ракети великої дальності, але Байден передумав, і для цього були причини. Росія почала дедалі бити балістичними ракетами по Україні, тож Київ посилив прохання надати зброю, яка могла б допомогти протистояти цим загрозам.

Додаткові ракети великої дальності будуть відправлені Уркаїні в рамках допомоги в розмірі 60,8 мільярдів доларів. Президент Володимир Зеленський, коментуючи допомогу партнерів, не згадав той факт, що Україна вже отримала та застосувала невелику кількість зброї, ймовірно, щоб зберегти її використання в таємниці від Росії.

Як пише видання, Україна вже вдарила ракетами ATACMS по російських об'єктах в Криму.

"Ці удари ще раз довели, що Україна може здобути перемоги на полі бою, якщо матиме правильні інструменти. Україна може націлитися на кожен російський актив у Криму, включно з критично важливими складами боєприпасів і палива. Уявіть, якби вони мали ці ракети два роки тому", - сказав сенатор Роджер Вікер від Міссісіпі.

Однак американські військові чиновники попередили, що їхній арсенал ATACMS відносно невеликий, а ракети були призначені для інших військових планів Пентагону, в тому числі на Корейському півострові. За даними виробника системи Lockheed Martin, з моменту розробки ракети в 1980-х роках було виготовлено лише близько 4000 ATACMS.

ATACMS для України - останні дані

Як повідомляв УНІАН, Палата представників США і Сенат схвалили законопроект про додаткову підтримку України на загальну суму 60,8 млрд доларів. Вчора, 24 квітня, президент США своїм підписом увів цей закон у дію. Серед іншого, у законі прописано, що президент зобов'язаний надати Україні ракети ATACMS.

За даними ЗМІ, США останніми тижнями таємно постачали Україні ракети дальнього радіусу дії для боротьби з російськими загарбниками. Минулого тижня українська армія вперше застосувала їх.

Посол США в Україні Бріджит Брінк підтвердила, що Сполучені Штати Америки у квітні надали Україні далекобійні армійські тактичні ракетні системи ATACMS.

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