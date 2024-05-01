Ці боєприпаси можуть просто знищити через непотрібність у США.

У Конгресі заявили, що армія США має у надлишку касетні бомби. На думку законодавців, Україні потрібно передати більше таких боєприпасів.

Конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон на слуханнях у Палаті представників США висловив сподівання, що касетні бомби будуть надані ЗСУ якомога швидше.

"У нас є надлишки, які необхідно знищити. Я знаю спосіб знищити їх, і це - відправити їх народу України", - наголосив він.

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Зазначимо, що республіканець Вілсон підтримує Україну. Він у складі делегації Палати представників навіть відвідав Україну минулого року і зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Боєприпаси для України

За даними видання The New York Times, США таємно відправили Україні понад 100 далекобійних ракет ATACMS. Цю інформацію підтвердила посол США в Україні Бріджит Брінк підтвердила, але не назвала кількість ракет.

Західні ЗМІ пишуть, що Кремль влив мільярди доларів у мілітаризацію Криму, однак з отриманням ATACMS, фортеця Володимира Путіна під загрозою.

Військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий назвав, що вважає у пакеті допомоги США ціннішим за далекобійні ракети ATACMS.

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