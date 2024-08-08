Збірка одного укриття займає до 36 годин бригадою техніків і двома кранами.

В Росії продемонстрували, як можуть виглядати комбіновані споруди, призначені для захисту авіації від фугасної та будь-якої осколкової поразки. Відповідні зображення публікують російські пропагандистські Telegram-канали.

Згідно з описом, мова йде про споруду арочного типу, яка складається з подвійних пустотілих двокамерних каркасів-тюбінгів заводського виготовлення із заповненням після монтажу верхньої камери спеціальними високоміцними керамічними елементами на основі карбіду бору, кремнію та оксиду алюмінію.

Збірка займає до 36 годин бригадою техніків і двома кранами. На даний момент готова конструкторська документація.

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Пізніше стало відомо, що представники російського МО нібито зв'язалися з розробниками задля подальшого ходу ініціативи.

РФ хоче побудувати укриття для своїх літаків

Раніше міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив про надання розпорядження щодо створення на авіабазах захисних споруд для авіації.

Нагадаємо, внаслідок ураження російського військового аеродрому "Морозовск" 3 серпня вдалося знищити винищувач-бомбардувальник Су-34, який вважають основним носієм бомб з УМПК.

Також відомо, що в результаті атаки було знищено велику кількість авіаційного озброєння, зокрема, кореговані авіабомби КАБ-1500 та ракети Р-73 класу "‎повітря – повітря"‎ малого радіуса дії.

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