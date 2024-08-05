Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками - поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.

Дані космічної розвідки свідчать, що внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора Росії "Морозовск" у Ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомило Головне управління Міністерства оборони України.

Зазначається, що ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками - поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.

Також в ГУР поінформували, що було повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння - від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

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"Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Морозовск", розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень", - заявили в Українській розвідці.

Удар по аеродрому "Морозовск"

3 серпня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішне ураження ворожого аеродрому "Морозовск" та інших військових цілей в Росії. Зазначалося, що в результаті ураження було зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Водночас інформація про ураження ППО та авіаційної техніки ще уточнювали.

"Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України", - поділились у відомстві.

Крім того, українські військові атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях. Наразі є дані про влучання та подальше загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.

Згодом у мережі з’явились супутникові фото, які показали наслідки атаки українських БпЛА на військовий аеродром "Морозовськ". Так, на знімках видно, що уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині аеродрому. Також сліди пожеж були помітні біля інших будівель та біля місць паркування російських винищувачів.

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