Під час удару по аеродрому "‎Морозовськ"‎ були знищені, зокрема, дорогі керовані авіабомби КАБ-1500ЛГ.

Внаслідок українського удару по російському військовому аеродрому "‎Морозовськ"‎ вдалося знищити велику кількість авіаційних боєприпасів. Відповідні фото публікує Telegram-канал "‎Досье Шпиона"‎.

На одному з фото можна побачити знищені кореговані авіабомби КАБ-1500ЛГ – одну з модифікацій КАБ-1500. Це дуже дорогий боєприпас, який важить близько 1500 кг та має лазерне або телевізійне самонаведення (версія КАБ-1500ЛГ має лазерне наведення).

Окрім цього експерти розгледіли серед знищених авіаційних озброєнь ракети класу "‎повітря-повітря"‎, зокрема, добре відомі Р-73 малого радіусу дії з інфрачервоною системою самонаведення.

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Також на фото можна побачити величезну кількість знищених чи пошкоджених вільнопадаючих авіабомб різних калібрів, зокрема, ФАБ-500М62, ФАБ-500Т, ФАБ-250 та ОФАБ-100-120. Таки боєприпаси росіяни активно перетворюють на плануючі, встановлюючи на них модулі УМПК.

На додачу до всього цього на однієї з фотографій присутній контейнер комплексу радіоелектронної боротьби "Хибины", який на думку експертів ідірвало від знищеного на аеродромі російського бомбардувальника Су-34.

Атака на "‎Морозовськ"‎ – що відомо

Раніше повідомлялось, що внаслідок вогневого ураження російського військового аеродрому "Морозовск" у Ростовській області 3 серпня 2024 року було знищено літак Су-34. Ще два бомбардувальника такого типу ймовірно були пошкоджені уламками.

Також в Мережу виклали супутникові знімки, на яких можна побачити повністю знищені склади з боєприпасами.

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