На захопленні міста агресором війна не закінчується.

Захоплення Авдіївки, ймовірно, зміцнить моральний дух росіян напередодні перевиборів Володимира Путіна, які відбудуться у березні. Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що окупація Авдіївки є найбільшим здобутком Росії після битви за Бахмут у травні 2023 року. При цьому росіяни стверджують, що деякі українські сили все ще залишаються на території коксохімічного заводу, хоча жодних доказів цьому не наводять.

"Авдіївка, яку росіяни називають "Авдеевка", пережила десятиліття конфлікту. Вона має особливий символізм для Росії, оскільки в 2014 році її ненадовго захопили підтримувані Москвою сепаратисти, які захопили частину східної України, але потім була відвойована українськими військами, які побудували великі укріплення", - пише Reuters.

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За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, битва за Авдіївку показала потребу в сучасних системах протиповітряної оборони для протидії керованим авіабомбам і далекобійній зброї для знищення формувань противника. За його словами, потрібні також артилерійські снаряди.

3-тя десантно-штурмова бригада ЗСУ, яка цього тижня була перекинута в Авдіївку, повідомила після відступу, що росіяни не знижують темпів наступу після захоплення міста.

"Ми продовжуємо утримувати рубіж в районі Авдіївки", - йдеться в повідомленні бригади.

Вихід ЗСУ з Авдіївки: останні новини

Як писав УНІАН, 17 лютого українське військове командування відзвітувало про остаточний вихід Сид оборони з Авдіївки, яку росіяни активно штурмували із початку жовтня. Попри поодинокі випадки потраплянні бійців в полон, оточення значних сил вдалося уникнути.

У прес-центрі Сил оборони таврійського напрямку також оприлюднили втрати окупантів за 4 місяці активної фази боїв за Авдіївку. Із 10 жовтня минулого року до моменту виведення українських сил з міста агресор втратив у цій битві понад 47 тисяч солдатів, більше 360 танків, майже 250 артсистем, орієнтовно 750 бойових бронемашин та 5 літаків.

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