Противник намагається продовжувати атакувати на Авдіївському напрямку.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що підрозділи Збройних сил України були виведені з Авдіївки на нові більш вигідні позиції.

"Біля Авдіївки всі підрозділи Сил оборони, які перебували під загрозою блокування в Авдіївці, відведені на нові порівняно більш вигідні позиції. Продовжують виконувати бойові завдання. Вони стоять на заваді подальшому просуванню ворога. Позиції були підготовлені, здійснена фортифікація", - повідомив він в ефірі телемарафону.

Лиховій пояснив, що під час виходу з Авдіївки в тих складних умовах, які склалися зі зміною оперативної обстановки, деяка кількість військовослужбовців опинилася в полоні. Він також підкреслив, що не може говорити про конкретні цифри, тому що наразі відбувається верифікація.

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"У таких випадках частина ще виходить до своїх підрозділів, пізніше приходять в пункти постійної дислокації, виходять на зв'язок, тому цифри будуть некоректними", – сказав речник.

За його словами, втрати в таких обставинах були мінімальні як на події, які склалися. Він також підкреслив, що Україна буде боротися за звільнення кожного із військових, які потрапили в полон.

"Будуть звернення до міжнародних гуманітарних організацій і країн-посередників щодо гуманного поводження у відповідності до норм міжнародного гуманітарного права та подальших обмінів для звільнення наших побратимів", – зазначив Лиховій.

"Вийшли ті, кому загрожувало блокування. Виведення (військ з Авдіївки – УНІАН) було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини. Воно було здійснено відповідно до одного з планів на один з варіантів розвитку подій, який склався. Було вирішено віддати пріоритет збереженню життя бійців і припинити активні дії в межах міста Авдіївка, відійти на нові позиції. Там бойові дії продовжуються вже трохи західніше Авдіївки", – додав він.

Крім того, речник додав, що противник намагається наступати на село Ласточкине поблизу Авдіївки. Там за добу було відбито 14 атак. На Мар'їнському напрямку, окупанти теж намагаються атакувати, але результатів не мають. За добу українські захисники відбили там 23 атаки ворога.

Виведення військ з Авдіївки

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський завив, що було ухвалене рішення про виведення українських військ з Авдіївки. За його словами, захисники зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, а також завдали окупантам значних втрат.

18 лютого голова військового комітету НАТО Роб Брауер заявив, що Авдіївка не є великою втратою з військової точки зору. Вся інфраструктура міста зруйнована масованими російськими бомбардуваннями.

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