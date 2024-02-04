За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ, в ЗСУ відчувається брак боєприпасів, але проблема не є критичною.

В Збройних силах України відчувається брак боєприпасів, при цьому проблема на фронті для українських військових не є критичною. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко.

За його словами, снарядів військовим завжди не вистачає, при цьому не лише ЗСУ, а й окупантам. Проте іноді ця ситуація аж надто роздмухується у публічному просторі: якби дефіцит боєприпасів у ЗСУ був настільки критичним, як це намагається продемонструвати ворог, росіяни б уже прорвали лінію оборони, а їхні передові загони вже б просунулись щонайменше на 50 кілометрів, але цього не відбувається.

"Навіть захоплення якогось села з трьох хат росіяни подають як величезний успіх в пропорції до тих втраті, яких вони зазнають. А вони втрачають десятки, сотні, а то й тисячі людей за добу", - підкреслив Тимочко.

Він зазначив, що зараз окупанти атакують майже по всій лінії фронту, втім, це пов'язано не з військовими викликами, а з політичним питанням - армія РФ має показати результат для Путіна, щоб він це міг "продати" своєму суспільству і відносно безболісно зайти в чергову президентську каденцію.

"Очільник Кремля розуміє, що вся увага росіян буде прикута до фронту, тому він вирішив показати, що контролює ситуацію та активізував бойові дії. А вони завжди викликають потребу в використанні в більшій кількості боєкомплекту", – додав військовий.

Війна в Україні - останні новини

Росія хоче захопити Куп'янськ до березня. Про це повідомляє Forbes. Зазначається, що для цього РФ зібрала на Куп’янському напрямку близько 500 танків, понад 600 бойових машин та близько 40 тисяч солдатів.

Також УНІАН повідомляв, що через брак боєприпасів українські артилеристи вимушені змінити тактику обстрілів.

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