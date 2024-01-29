Такі затримки особливо болючі для тих, хто перебуває на передовій.

Західні країни відчувають тиск, щоб збільшити поставки в Україну одночасно з нарощуванням власних оборонних арсеналів. При цьому для виготовлення достатньої для потреб українських військоивх кількості снарядів Заходу знадобиться два роки.

Про це пише Financial Times. Зазначається, що головна проблема полягає в тому, що на західних підприємствах не вистачає кваліфікованих працівників, щоб задовольнити попит. Досвідчені фахівці йдуть на пенсію, тоді як залучати на виробництво молоде покоління стає дедалі важче.

З дефіцитом працівників стикаються не лише великі оборонні компанії, а і їхні постачальники. Зокрема, компанія CSG, яка виробляє 155-мм боєприпаси для гаубиць, що використовуються в країнах НАТО та Україні, хоче прискорити виробництво. На нове обладнання там чекають майже чотири роки. Нині підприємство працює в три зміни на існуючому обладнанні. Проте якби воно мало більші потужності, обсяги виробництва могли б бути утричі більшими.

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Крім того, вироблення озброєння потребує майстерності. Багато процесів автоматизовані, але частину роботи все ще доводиться робити вручну.

"Західні країни відчувають тиск, щоб збільшити поставки в Україну одночасно з нарощуванням власних оборонних арсеналів. Виробники зброї живуть із фундаментальною дилемою: у мирний час, коли їм потрібен постійний потік контрактів, у політиків мало стимулів витрачати гроші на зброю. Проте під час нестабільності витрати на оборону зростають, що призводить до повних замовлень, але до тривалих затримок, оскільки компаніям бракує достатньої кількості кваліфікованих працівників, щоб заповнити ланцюжок поставок", – йдеться у матеріалі.

Автор статті наголошує, що такі затримки особливо болючі для тих, хто перебуває на передовій. Один високопоставлений керівник зауважив, що західним виробникам оборонної техніки знадобиться два роки, щоб виготовити достатньо боєприпасів для того, щоб українські солдати були забезпечені так само добре, як і російські.

Зброя для України: останні новини

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що в Німеччині побудують новий завод для виробництва боєприпасів. Виготовлені там снаряди постачатимуть і Україні. За його словами, новий завод збудують в рекордно короткі терміни.

Водночас німецька технологічна компанія Quantum-Systems оголосила, що подарує Україні 100 безпілотників Trinity різних моделей. Зазначається, що компанія також постачає сотні БПЛА Vector в Україну за дорученням уряду Німеччини.

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