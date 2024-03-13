Захоплене Тьоткіно може стати пасткою для військ РФ.

Вчора, 12 березня, бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ. У Forbes радять не захоплюватись цією новиною, оскільки це невеликий транскордонний рейд, однак це не означає, що він був безглуздим.

Якщо відкинути пропагандистське значення, цей прорив кордону міг відволікти окупаційні війська від лінії фронту в Україні. Як відомо, ці добровольці входять до Іноземного легіону, який підпорядковується управлінню розвідки. Вони продовжують вербувати росіян, які проти режиму президента РФ Володимира Путіна.

Два батальйони добровольців, які нараховують кілька сотень людей, раніше брали участь у виснажливих битвах в Авдіївці та навколо неї. Хоча "легіонери" мали проблеми на прикордонному посту, де їхній танк Т-64 наїхав на міну, їм все одно вдалось вигнати з Тьоткіно поліцію та російських військових. Після цього вони зайняли позиції і пообіцяли "гарячу ніч" для тих, хто спробує відбити населений пункт.

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Тьоткіно може стати пасткою для військ РФ

Під час попередніх рейдів добровольці одразу покидали територію РФ, однак є підстави вважати, що цього разу все буде інакше, оскільки Тьоткіно має досить унікальну географію - територія України оточує його з трьох сторін, а на заході воно закрите річкою. Таким чином війська РФ мають лише один шлях для наступу.

Якщо ЗСУ розгорнули артилерію навколо міста, а про це немає відомостей, то "легіонери" могли б втриматися у місті. На думку журналістів, це було б найкращим сценарієм для українців та їхніх союзників, оскільки перетворило б Тьоткіно на виснажливу пастку.

"Не дивуйтеся, якщо це станеться в найближчі години та дні. Українці вміють встановлювати пастки на виснаження. Ми це бачили в Авдіївці, а до цього Мар’їнці, Вугледарі та Бахмуті. Але не дивуйтеся, якщо цього не станеться. Уряд у Києві перебуває в стані паралічу, оскільки він обмірковує терміновий, але непопулярний законопроект про мобілізацію, який мав би залучити сотні тисяч нових військових — і відновити виснажені бригади до їх повного складу", - застерігають у виданні.

Рейд на територію Росії

Як повідомляв УНІАН, вчора російські добровольці увійшли до двох областей РФ.

Боєць Легіону "Свобода Росії" Олександр Барановський розповів, що у російському генштабі певна паніка. При цьому у Кремлі мовчать і роблять вигляд, що нічого не відбувається.

Він заявив, що бійці Легіону "Свобода Росії", РДК і Сибірського батальйону, які є громадянами Росії, вирішили прорвати кордон і саме таким чином – зі зброєю – "проголосувати" на виборах президента Росії проти режиму Путіна.

У Сибірському батальйоні ж зазначили, що у РФ не очікували атаки і їхні військові поспіхом залишили свій командний пункт та втекли.

Сьогодні вранці стало відомо, що бійці-добровольці легіону "Свобода Росії" провели ніч на рідній землі. Воїни показали фото, зроблені в прикордонному населеному пункті.

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