Воїни показали фото з прикордоння, де точилися бої.

Бійці-добровольці легіону "Свобода Росії" провели ніч на рідній землі. Воїни показали фото, зроблені в прикордонному населеному пункті.

Як повідомляють воїни у Telegram-каналі легіону, ніч на середу, 13 березня, вони провели в рідних краях.

"Вдома і дихати легше, і відпочивати приємніше. Ночуємо в рідних краях", - зазначають бійці.

Рейд на територію Росії

Вранці бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ.

Боєць Легіону "Свобода Росії" Олександр Барановський розповів, що у російському генштабі певна паніка, бо вони не очікували на відкриття другого фронту в цих областях. За його словами, офіційна Москва поки що мовчить, як зазвичай роблять вигляд, що нічого не відбувається.

Він зауважив, що бійці Легіону "Свобода Росії", РДК і Сибірського батальйону, які є громадянами Росії, вирішили перейти російський кордон з України, і саме таким чином – зі зброєю – "проголосувати" на виборах президента Росії проти режиму Путіна.

У Сибірському батальйоні ж повідомили, що росіяни не очікували атаки. Зокрема, ворожі військові поспіхом залишили свій командний пункт та втекли.

Вас також можуть зацікавити новини: