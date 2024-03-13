Бійці-добровольці легіону "Свобода Росії" провели ніч на рідній землі. Воїни показали фото, зроблені в прикордонному населеному пункті.
Як повідомляють воїни у Telegram-каналі легіону, ніч на середу, 13 березня, вони провели в рідних краях.
"Вдома і дихати легше, і відпочивати приємніше. Ночуємо в рідних краях", - зазначають бійці.
Рейд на територію Росії
Вранці бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ.
Боєць Легіону "Свобода Росії" Олександр Барановський розповів, що у російському генштабі певна паніка, бо вони не очікували на відкриття другого фронту в цих областях. За його словами, офіційна Москва поки що мовчить, як зазвичай роблять вигляд, що нічого не відбувається.
Він зауважив, що бійці Легіону "Свобода Росії", РДК і Сибірського батальйону, які є громадянами Росії, вирішили перейти російський кордон з України, і саме таким чином – зі зброєю – "проголосувати" на виборах президента Росії проти режиму Путіна.
У Сибірському батальйоні ж повідомили, що росіяни не очікували атаки. Зокрема, ворожі військові поспіхом залишили свій командний пункт та втекли.