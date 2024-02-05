За словами Вікторії Сюмар, і в Міноборони, і в Генштабі визнали, що норма про демобілізацію через 36 місяців "є декларативною".

Оновлений законопроект про мобілізацію містить корупційні ризики. Такого висновку дійшли у комітеті Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, повідомила член комітету Вікторія Сюмар.

За її словами, під час обговорення документу присутні на засіданні представники як Міністерства оборони, так і Генерального штабу визнали, що норма про демобілізацію через 36 місяців "є декларативною".

"Бо по суті військовослужбовець через 36 місяців отримує право лише написати рапорт про звільнення. Але ... кого і коли демобілізовувати буде вирішувати Ставка Верховного головнокомандувача", - зазначила депутат.

Вона підкреслила, що врешті комітет визнав і новий законопроект таким, що містить корупційні ризики.

"І через те, що Кабмін визначатиме хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості. І через неясність які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики при накладанні стягнення за не відкриття електронного кабінету призовника", - уточнила Сюмар.

Вона вважає, що поки що "ТЦК передаватиме дані тих, хто кабінет не зробив, до поліції і поліція виписуватиме протоколи про порушення".

"Все виписано знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції. Ми запропонували як його доопрацювати. Але допоки армія є "квитком в один кінець" з декларативним рапортом через 36 місяців, мотивації щодо служби буде ще менше", - резюмувала парламентарій.

Новий законопроект про мобілізацію

30 січня Кабмін передав до Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Документом, зокрема, передбачаэться, що люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби. Після мобілізації всі громадяни проходять обов'язкову військову підготовку терміном у 2-3 місяці. Також людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації.

Згодом у Міноборони пояснили, як визначатимуть кількість призовників. Там зазначили, що законопроектом передбачено створення такого механізму, який дозволить доєднати до війська стільки людей, скільки потрібно.

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