Битва за Бахмут триває, попри поради західних партнерів відвести війська з напівоточенного міста.

Військове командування в особі головкому Валерія Залужного і командувача Сухопутними військами Олександра Сирського підтверджує доцільність подальшої оборони Бахмута. Про це заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ми розуміємо, що це когось дратує, хтось вважає, що ми маємо поступатися. Але це наша земля, і ми не маємо права її не боронити. Якщо ж нашими військовими будуть ухвалені ті чи інші рішення, то вони будуть проговорені на Ставці, тоді будемо ухвалювати ті чи інші дії", — заявив Данілов.

Глава РНБО підкреслив, що оборона Бахмута дозволяє знищувати "величезну кількість терористів", тому місто залишається дуже важливою і навіть ключовою точкою для Сил оборони.

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"Принаймні до того періоду, до початку інших військових дій для нас Бахмут є дуже важливою фортецею", — заявив Данілов.

Битва за Бахмут - поточна ситуація

За даними незалежних спостерігачів з Інституту вивчення війни, російські окупанти втрачають наступальний потенціал у битві за Бахмут. Вже зараз темпи просування у них найнижчі за останні три місяці.

Однак ситуація все одно залишається в рамках негативної для України динаміки. За словами секретаря Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони і розвідки Романа Костенка, щоб врятувати Бахмут від захоплення в найближчі тижні або місяці, ЗСУ повинні перейти в наступ на іншій ділянці і відволікти сили окупантів.

Але навіть відхід українських сил з Бахмута не стане катастрофою для України. ЗСУ просто займуть оборону на наступному рубежі, де все почнеться з початку, але на більш вигідних умовах для України.

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