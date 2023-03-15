Остін зазначив, що аплодує доблесті і наполегливості українських солдат, які продемонстровали дивовижні зусилля при захисті Бахмута.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що можливий відхід українських військовослужбовців з Бахмута Донецької області не означатиме програшу у війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін повідомив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-10"), яке відбувалося у віртуальному форматі.

Зокрема, у міністра оборони США запитали, чи він стурбований тим, що український захист Бахмута потенційно потребує ресурсів, які можуть бути використані для весняного контрнаступу. Остін зазначив, що аплодує доблесті і наполегливості українських солдат, які продемонстровали дивовижні зусилля при захисті Бахмута, бо росіяни намагаються вже близько семи місяців безуспішно завоювати місто.

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"І це завдяки старанності, відданості і зосередженості українських солдатів", – додав Остін.

"З точки зору важливості Бахмута, я би вказав на той факт, що президент Зеленський веде цю битву і він ухвалюватиме рішення, що є важливим і що таким не є для його сил, і чи потребують вони передислокації чи збереження позицій у Бахмуті", – сказав міністр оборони США.

Він уточнив, що якщо Зеленський ухвалить рішення передислокувати українські війська з Бахмута у певний час, то це не означатиме, що "війна програна".

"Це, імовірно, означатиме, що він позиціонуватиме себе для збереження переваги. Я думаю, це ключове. Але чи залишатиметься він там, чи ні, або як довго залишатиметься – це рішення президента Зеленського", – сказав Остін.

Міністр оборони США додав, що мета полягає у тому, аби підтримувати Зеленського, незалежно від того, яке рішення стосовно поля битви він ухвалюватиме.

"І до речі, ми створюємо бойову потугу до такої міри, яка, на нашу думку, надасть можливості змінити динаміку на полі бою у певний момент", – сказав Остін.

Ситуація в Бахмуті

Запеклі бої за Бахмут на Донеччині тривають з кінця літа минулого року. За цей час російські окупанти майже повністю зруйнували місто постійними обстрілами. Військовий експерт Іван Ступак вважає, що місто-фортеця може повторити долю зруйнованої росіянами Марʼїнки, що розташована неподалік окупованого Донецька.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що росіяни не полишають спроб оточити Бахмут та просунутися вперед, однак ці намагання безуспішні. За його словами, українські захисники стримують шалений тиск ворожих сил.

Про ситуацію в місті-фортеці повідомив і представник східного угруповання військ Сергій Череватий. Він наголосив, що просування окупантів в районі Бахмута важко назвати перемогою. Череватий додав, що зараз там сконцентровані потужні командири українських бригад і батальйонів.

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