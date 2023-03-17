Російські сили зараз домагаються в Бахмуті лише незначних тактичних успіхів.

Російські сили просуваються в Бахмуті незначно, наступ ПВК "Вагнера", ймовірно, наближається до кульмінації, йдеться у зведенні Інституту вивчення війни.

Аналітики вважають, що російські сили зараз домагаються в Бахмуті лише незначних тактичних успіхів.

Інститут також цитує представника ЗСУ Сергія Череватого, за словами якого за останній день військові РФ зробили 42 спроби атак у районі Бахмута.

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"Відносно невисокий темп російських атак в Бахмуті і біля нього 16 березня, разом з відносно невеликим числом заяв Росії про просування або захоплення території в цьому районі, підтверджує оцінку ISW від 15 березня про те, що наступ ПВК "Вагнер" на Бахмут, ймовірно, наближається до кульмінації", - пишуть експерти Інституту.

Стверджується, що РФ продовжує обмежені наступи в західній частині Донецької області, біля міста Вугледар, розташованого в 30 км від Донецька. Однак, на думку аналітиків, новий великий наступ у цій ділянці в найближчому майбутньому малоймовірний.

"ISW раніше говорив про вкрай жалюгідний стан сил російських військ, які діють біля Вугледара, і дуже малоймовірно, що значно постраждала морська піхота і частини Східного військового округу, які зараз знаходяться на заході Донецької області, зможуть у найближчому майбутньому відновити тут наступальні операції", - пише Інститут вивчення війни.

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16 березня РФ продовжила штурмувати Бахмут, але всі спроби окупантів були українськими силами відбиті. У зведенні Генштабу також повідомляється, що загарбники намагалися прорватися на Лиманському і Куп'янському напрямках.

Напередодні Інститут вивчення війни писав, що РФ, схоже, скорочує темп операцій по всій лінії фронту через великі втрати.

Окремо британська розвідка констатувала, що "майже напевно сповільнилися" і спроби штурму Вугледара, де ще в лютому була повністю розбита 155-та бригада морпіхів РФ.

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